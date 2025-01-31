ماريسكا يحسم مصير حارس تشيلسي خلال 3 أيام

لندن (د ب أ)



قال إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا يمكن لروبرت سانشيز، حارس الفريق، أن يرتكب أخطاء في كل مباراة، ويتوقع المحافظة على مركزه في الوقت نفسه، وألمح أنه قد يعتمد على الحارس البديل فيليب يورجينسين في مباراة الفريق أمام وستهام المقرر إقامتها يوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن حارس برايتون السابق ارتكب خمسة أخطاء أدت لدخول الأهداف في شباكه هذا الموسم، وكان آخرها الخسارة 1- 3 أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية، عندما خرج من موقعه بشكل سيئ مما سمح لإيرلينج هالاند بمنح السيتي التقدم.

كما هتف مشجعو تشيلسي بطريقة ساخرة كلما أمسك الحارس البالغ من العمر 27 عاماً بالكرة في الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها الفريق على وولفرهامبتون في ستامفورد بريدج، بعد أن كان قد منح الضيوف هدف التعادل في وقت سابق بسبب خطأ في رمي الكرة أثناء ركلة ركنية، هناك شعور متزايد بين بعض الجماهير بأن أداء سانشيز لا يرقى للمستوى المطلوب إذا أراد تشيلسي أن يتطلع للمنافسة على اللقب في المواسم المقبلة، وأصبح اللاعب يواجه انتقادات مستمرة مع تراجع أداء الفريق، وحتى الآن يقوم ماريسكا بدعم الحارس من دون شروط، وأصر على أنه الحارس الأساسي للفريق.

وسئل المدرب عما إذا كان سانشيز، الذي فقد مركزه للحارس دوردي بيتروفيتش في النصف الثاني من الموسم الماضي، يمكنه الاستفادة من فترة ابتعاده عن حراسة مرمى الفريق، وقال ماريسكا: «في بعض الأحيان يمكن لهذا أن يحدث، ليس فقط فيما يتعلق بسانشيز، حدث هذا بالفعل خلال هذا الموسم، في اليوم السابق كنت أقرأ عن جيانلويجي دوناروما، هذا الموسم كان يلعب دائماً لباريس سان جيرمان، وبعدها لم يعتمد عليه لويس إنريكي في بعض المباريات، والآن يلعب كل مباراة ويقدم عروضاً رائعة».

ولعب يورجنسين، الذي انضم من فياريال هذا الصيف، وقدم عروضاً جيدة، عندما كان حارسا أساسياً في مباريات الكأس، مباراة واحدة في الدوري الممتاز، عندما فاز تشيلسي على ساوثهامبتون 5 -1.

وقال ماريسكا: «بالتأكيد، الحارس الأساسي هو روبرت، ولكن لدينا حارسين جيدين ويمكننا اتخاذ بعض القرارات المختلفة، بالتأكيد هذا يمكن أن يحدث، وهذا لا يعني أن بإمكان روبرت أن يرتكب خطأ في كل مباراة، ويواصل اللعب، لا، ولكن خيارنا الرئيسي هو روبرت، سنرى يوم الاثنين، ولم نحدد القرار بعد، لدينا يومان، أو ثلاثة أيام، الأمر الجيد هو أن أي قرار أتخذه أشعر أنه جيد، لأن في كل مباراة يبدأ فيها فيليب، منذ أن بدأنا، يقوم بعمل جيد».