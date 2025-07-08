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واشنطن: الهجوم على السفينة «إترنيتي سي» يُظهر الوجه الحقيقي للحوثي

واشنطن: الهجوم على السفينة «إترنيتي سي» يُظهر الوجه الحقيقي للحوثي
9 يوليو 2025 01:56

عدن (الاتحاد)

دانت الولايات المتحدة الأميركية الهجوم المستمر الذي شنته ميليشيات الحوثي على السفينة التجارية «إترنيتي سي» وأسفر عن إصابات وخسائر فادحة في الأرواح بين أفراد طاقمها، في أعنف هجوم لها حتى الآن. وقال بيان صادر عن السفارة الأميركية لدى اليمن على منصة «إكس»، إن هذا الهجوم يُظهر مدى تجاهل الحوثيين للحياة البشرية ومدى تقويضها لحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتحديها قرارات مجلس الأمن، وتهديدها استقرار المنطقة. وأضاف أن «القتل المتعمد للبحَّارة الأبرياء يُظهر لنا جميعاً الوجه الحقيقي للحوثيين»، مؤكداً أن ذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلتهم الدولية.
وأوضح البيان أن هذه الهجمات تُعطل تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، وتُفاقم معاناة الشعب اليمني، مجدداً التزام الولايات المتحدة بدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

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