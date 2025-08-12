محمد بن سعود: الشباب هم عماد البناء وركيزة الإنجازات الوطنية

رأس الخيمة (وام)



أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن الشباب هم نبض الحاضر وأمل المستقبل، وعماد البناء والتنمية المستدامة، والمحرك الرئيس لعجلة التطوير والتقدم والإنجازات الوطنية في دولة الإمارات.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للشباب، الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، إنه في هذا اليوم الذي يحتفي فيه العالم بالشباب، نجدد اعتزازنا وفخرنا بشباب الإمارات الذين خطوا بأيديهم إنجازات رائدة في شتى القطاعات، وأثبتوا بعزيمتهم وإرادتهم وكفاءتهم العالية أنهم حملة راية الإنجاز الوطني في مختلف الميادين. وأضاف: «إن ما يحققه شباب الإمارات من نجاحات وإنجازات هو ثمرة مسيرة تمكين رائدة ومتفردة، أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وتواصلها قيادتنا الرشيدة التي تولي الشباب أولوية قصوى، وتمنحهم الفرصة لإطلاق العنان لإبداعاتهم وأفكارهم الخلاقة، حتى أصبحوا اليوم شركاء فاعلين في مسيرة ريادة عالمية وازدهار مستدام». ودعا سموه شباب دولة الإمارات إلى مواصلة رحلة الإبداع والتميز، والمشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للدولة، وتعزيز سمعتها المتميزة ومكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.