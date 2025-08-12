الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن سعود: الشباب هم عماد البناء وركيزة الإنجازات الوطنية

محمد بن سعود: الشباب هم عماد البناء وركيزة الإنجازات الوطنية
13 أغسطس 2025 02:33

رأس الخيمة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن الشباب هم نبض الحاضر وأمل المستقبل، وعماد البناء والتنمية المستدامة، والمحرك الرئيس لعجلة التطوير والتقدم والإنجازات الوطنية في دولة الإمارات.
وقال سموه، في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للشباب، الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، إنه في هذا اليوم الذي يحتفي فيه العالم بالشباب، نجدد اعتزازنا وفخرنا بشباب الإمارات الذين خطوا بأيديهم إنجازات رائدة في شتى القطاعات، وأثبتوا بعزيمتهم وإرادتهم وكفاءتهم العالية أنهم حملة راية الإنجاز الوطني في مختلف الميادين. وأضاف: «إن ما يحققه شباب الإمارات من نجاحات وإنجازات هو ثمرة مسيرة تمكين رائدة ومتفردة، أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وتواصلها قيادتنا الرشيدة التي تولي الشباب أولوية قصوى، وتمنحهم الفرصة لإطلاق العنان لإبداعاتهم وأفكارهم الخلاقة، حتى أصبحوا اليوم شركاء فاعلين في مسيرة ريادة عالمية وازدهار مستدام».   ودعا سموه شباب دولة الإمارات إلى مواصلة رحلة الإبداع والتميز، والمشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للدولة، وتعزيز سمعتها المتميزة ومكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

أخبار ذات صلة
الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
«الاتحاد» تستعرض تجارب  إماراتية ملهمة.. «زراعة  الأعضاء» أمل جديد للباحثين عن الحياة
ولي عهد رأس الخيمة
اليوم العالمي للشباب
رأس الخيمة
محمد بن سعود
الإمارات
الشباب
آخر الأخبار
فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
13 أغسطس 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تعلن تحركات لإحياء هدنة الـ 60 يوماً في غزة
13 أغسطس 2025
فلسطينيون يبحثون عن أغراضهم عقب غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
100 قتيل و513 إصابة إثر غارات إسرائيلية في 24 ساعة
13 أغسطس 2025
الأطفال أبرز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المدير الإقليمي للإعلام في «اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: مئات الآلاف من أطفال غزة معرضون للموت جوعاً
13 أغسطس 2025
مخيم للنازحين في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تنديد غربي واسع بالوضع الإنساني في غزة
13 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©