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قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
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نحو المستقبل
إيزابيلا وينكلر
إيزابيلا وينكلر
مديرة مشاركة في مؤسسة الأنهار الدولية غير الربحية.
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إيزابيلا وينكلر  |   اليوم 14:50
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السدود القديمة.. معضلة عالمية
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