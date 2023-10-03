الثلاثاء 3 أكتوبر 2023
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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تعاون عالمي لمكافحة تمويل الإرهاب
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ترامب يوجه انتقادات لاذعة لمحاكمته المدنية في نيويورك
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«الهلال الأحمر» يواصل جهوده الإغاثية في درنة الليبية
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دين سبيرز
خبير اقتصادي في مركز البحوث السكانية بجامعة تكساس في أوستن.
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