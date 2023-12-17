الأحد 17 ديسمبر 2023
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الاتحاد الأوروبي: توسيع المستوطنات والتهجير القسري يقوضان الأمن في الضفة الغربية
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إندونيسا تطلب من اليابان دعم الدعوة لوقف إطلاق النار بغزة
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اتجاهات عالمية
نور المزروعي
باحثة- مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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نور المزروعي
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