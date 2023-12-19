الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
مقالات رئيسية
آر ديفيد هاردن
آر ديفيد هاردن
مدير مساعد سابق في مكتب «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» مكلف بالديمقراطية والنزاعات والمساعدات الإنسانية، ومدير سابق لبعثة «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» إلى الضفة الغربية وقطاع غزة،
أرشيف الكاتب
كتاب آخرون
مقالات رئيسية
آر ديفيد هاردن
مقالات رئيسية
دي كاي
اتجاهات عالمية
نور المزروعي
مقالات رئيسية
تاتيانا شلوسبيرج
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©