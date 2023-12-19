آر ديفيد هاردن

مدير مساعد سابق في مكتب «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» مكلف بالديمقراطية والنزاعات والمساعدات الإنسانية، ومدير سابق لبعثة «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» إلى الضفة الغربية وقطاع غزة،