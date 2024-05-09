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يوهان هاري
يوهان هاري
صحفي بريطاني ومؤلف كتاب «الحبة السحرية: الفوائد الاستثنائية - والمخاطر المزعجة - لأدوية فقدان الوزن الجديدة»
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يوهان هاري  |   10 مايو 2024
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كيف نفكر في السمنة؟
10 مايو 2024
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