السبت 18 مايو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية
بايدن يسعى لكسب تأييد الناخبين ذوي الأصول الأفريقية
بوتين: إنشاء منطقة عازلة لحماية روسيا من الهجمات
رئيس وزراء سلوفاكيا يخضع لجراحة جديدة وحالته خطيرة
خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد»: «قمة البحرين» أكدت وحدة القرار العربي في دعم القضية الفلسطينية
الاتحاد الأوروبي يستضيف مؤتمراً حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة
دخول أولى المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم إلى غزة
منظمات إغاثية: قلقون من تدفق المهاجرين إلى اليمن
اعتقدوا أنها تحمل مساعدات إلى غزة.. مستوطنون يهاجمون شاحنة بالضفة
«الأونروا»: 630 ألف نازح من رفح منذ 6 مايو
مجلس الأمن يناقش إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق
منظمات إغاثة دولية تحذر من تحديات متزايدة في غزة
ألمانيا: وقف إطلاق النار الإنساني ضروري قبل نشر قوات أممية بغزة
«الفارس الشهم 3» توزع مياه الشرب على النازحين في خان يونس
كليفلاند كلينك أبوظبي: نجاح عملية زراعة رئتين لشاب مواطن
97 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص
سيف بن زايد يكرم منتسبين من «شرطة أبوظبي» توفيا أثناء أداء واجبهما الوطني
«أبوظبي للصيد والفروسية» يواصل الاستعداد لإطلاق دورة «استثنائية»
عبدالله بن زايد: الإمارات ملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
جامعة الشارقة تبحث إنشاء فرع لها في مصر
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
مقالات رئيسية
دان وانج
باحث زائر في مركز بول تساي الصيني التابع لكلية الحقوق بجامعة يل الأميركية.
أرشيف الكاتب
كتاب آخرون
مقالات رئيسية
دان وانج
مقالات رئيسية
تيموثي بي. كارني
مقالات رئيسية
يوهان هاري
مقالات رئيسية
كاميرون هدسون
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©