الأحد 19 مايو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الإمارات.. جهود استثنائية لدعم حقوق الفلسطينيين
الإمارات: ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة تغير المناخ
جهود أميركية لكسر جمود مفاوضات التهدئة في غزة
ليبيا.. دعوات إلى هدنة في «الزاوية» لإخراج العالقين
«مجلس الأمن» يعقد جلسة بشأن رفح غداً
تحذيرات من تداعيات الانسحاب الأميركي على الوضع الأمني في تشاد
أزمة شح المساعدات مستمرة رغم بدء تشغيل الرصيف الأميركي
هجوم «حوثي» يستهدف ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن
مصر: لا تراجع عن الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا بمحكمة العدل
النمسا تستأنف تمويل «الأونروا»
البحث عن 23 مفقوداً في عملية هجرة قبالة سواحل تونس
الأمم المتحدة: لم يبق شيء لتوزيعه في غزة
أوكرانيا ترفض «هدنة أولمبية»
روسيا: منفتحون على الحوار مع الغرب بشأن الاستقرار الاستراتيجي
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل أول طائرة إغاثية تحمل 100 طن لمتضرري الفيضانات في البرازيل
حمدان بن محمد يفتتح مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»
خبراء: مبادرات الإمارات البيئية تقلل من تداعيات التغير المناخي
100 % نفايات سائلة معاد تدويرها في عجمان
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ختام مهرجان «صير بونعير 24»
اليوم.. عودة خدمات المترو في محطات «أون باسيف وإكويتي والمشرق»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
مقالات رئيسية
لوك باردو
مدير السياسات في مؤسسة "ذي آسبن إيكونوميك ستراتيجي جروب"
أرشيف الكاتب
كتاب آخرون
مقالات رئيسية
لوك باردو
مقالات رئيسية
دان وانج
مقالات رئيسية
تيموثي بي. كارني
مقالات رئيسية
يوهان هاري
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©