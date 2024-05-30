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مفكرو الإمارات
د.كريمة المزروعي
د.كريمة المزروعي
مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
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تجديد المشهد التعليمي.. إعادة تصور لجدوى رحلة 12 عاماً دراسيّاً
د.كريمة المزروعي  |   اليوم 00:00
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