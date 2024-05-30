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زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
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الإمارات: ما يحدث في غزة تجسيد حقيقي لويلات الحرب
«الناتو» والاتحاد الأوروبي يقدمان 1.7 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً
إسرائيل: الحرب في غزة مستمرة لـ 7 أشهر أخرى
بوتين يعين أليكسي ديومين سكرتيراً لمجلس الدولة الروسي
مصادر لـ«الاتحاد»: تحركات أممية لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
أكبر شبكة إنسانية بالعالم تدعو لوقف حرب غزة
تونس.. إنقاذ 17 مهاجراً غير شرعي
وزراء عرب: حل الدولتين الطريق الوحيد لتحقيق السلام بالمنطقة
مفوضية اللاجئين تحث على معالجة الأزمة الإنسانية بالساحل الأفريقي
«الصحة العالمية» تنجح في توصيل وقود ومعدّات طبية لشمال غزة
رئيس الدولة يلتقي الرئيس الكوري في ختام زيارته إلى كوريا
خلال لقائه طلبة الدولة الدارسين في كوريا.. رئيس الدولة: الشعب الكوري سيرى الإمارات من خلالكم
رئيس الدولة والرئيس الكوري السابق: تطور نوعي كبير في العلاقات الثنائية
رئيس الدولة والرئيس الكوري: نعمل من أجل السلام والازدهار
رئيس الدولة: بناء الشراكات التنموية الفاعلة.. نهج إماراتي
خالد بن محمد بن زايد: القيادة تولي اهتماماً كبيراً للاستثمار في بناء منظومة تعليمية متكاملة
الإمارات: لم نتوانَ عن تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين
شرطة أبوظبي: التعاون خط الدفاع الأول في التصدي للجرائم الإلكترونية
سعيد العتيبة.. مسيرة حافلة بالعطاء
اختتام فعاليات مؤتمر «تجربة المريض» في أبوظبي
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مفكرو الإمارات
د.نورة ناصر الكربي
أكاديمة في قسم علم الاجتماع بجامعة الشارقة، ورئيس قسم العلاقات المجتمعية للبحث العلمي.
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