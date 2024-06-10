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ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لـ«الاتحاد»: لا مكان آمناً في غزة.. والتهجير الداخلي يفاقم المعاناة
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الأونروا: معاناة أطفال غزة تتواصل «بشكل لا يمكن تصوره»
النمسا.. العواصف تعوق التصويت في بعض المراكز
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كارولين دي جريتي
صحافية هولندية في الشؤون الأوروبية مقيمة في بروكسل
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د.كريمة المزروعي
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