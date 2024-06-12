الأربعاء 12 يونيو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
السعودية تدشن مبادرات جديدة لتيسير الحج لضيوف الرحمن
«إعادة إعمار أوكرانيا».. 700 مليون يورو لتدريب 180 ألف كادر
«العمال» يركز على الأمن القومي لإقناع البريطانيين
عائلات جنود إسرائيليين يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح «فوراً»
فرنسا تستعد لـ 30 يونيو بأقصر حملة انتخابية في «الجمهورية الخامسة»
الأمم المتحدة ترفض اتهامات الحوثيين لموظفيها
قوات عراقية تقتل قيادياً في «داعش»
الأمم المتحدة: 50 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد
«الأونروا»: لا بديل عن الوكالة للاستجابة الإنسانية بغزة
تونس: اعتراض 30 ألف مهاجر في 5 أشهر
منصور بن زايد ومكتوم بن محمد يحضران اجتماع لجنة الميزانية العامة
خالد بن محمد بن زايد: استراتيجية الجينوم ترسخ مكانة الإمارات
الإمارات تؤكد دعمها وتقديرها لجهود الوساطة لحل الأزمة في غزة
نتائج التعداد السكاني 2023 تؤكد مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للعيش
نهيان بن زايد: الكوادر الوطنية قادرة على مواكبة متغيرات العصر
أسئلة «العربية» متوقعة و«السيرة الغيرية» أظهرت إبداع الطلبة
جزيرة «شا الإمارات».. إقامة في المستقبل
3.789.860 نسمة سكان إمارة أبوظبي في 2023
«شؤون الحجاج» يطلق منصة «فازع»
«تنفيذي الشارقة» يناقش سياسات العمل الحكومي
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
مقالات رئيسية
إيوا كروكوفسكا
صحفية بولندية بارزة لدى بلومبيرج، متخصصة في أخبار المناخ والطاقة.
أرشيف الكاتب
كتاب آخرون
مقالات رئيسية
إيوا كروكوفسكا
مقالات رئيسية
كارولين دي جريتي
مقالات رئيسية
أنتون ياغر
مقالات رئيسية
فيليب لازاريني
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©