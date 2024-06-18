الثلاثاء 18 يونيو 2024
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
«الفارس الشهم 3» تطلق مبادرة لـ«التفريغ النفسي» لأطفال غزة
ضيوف الرحمن يواصلون رمي «الجمرات» في مشعر منى
«الأونروا»: غزة المكان الأخطر في العالم على عمال الإغاثة
علماء من الأزهر الشريف وجامعة أم القرى لـ«الاتحاد»: نجاح موسم الحج نتيجة جهود سعودية مميزة
مبعوث بايدن يصل إلى تل أبيب لمنع التصعيد بين إسرائيل ولبنان
كوريا والصين تعقدان أول جولة من الحوار الدبلوماسي والأمني اليوم
مستوطنون إسرائيليون يحرقون أراضي زراعية فلسطينية في رام الله
ليبيا تعيد 7100 مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم
إحراق صالة المغادرين وعدد من مرافق معبر رفح البري
الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ مشروع الأضاحي في باكستان
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالعيد
الإمارات.. بالمرصاد لمكافحة جرائم المخدرات
أبوظبي.. وجهة العائلات خلال ثاني أيام العيد
العيد.. أجواء فرح وبهجة في الشارقة
المراكز الترفيهية وصالات الأعراس في الظفرة تستقطب الأهالي والزوار
شاطئ البيت متوحد الأكثر إقبالاً في أم القيوين
«بلدية دبي» تواصل حملاتها التفتيشية على الصالونات ومراكز التجميل
مسالخ أبوظبي مستمرة في استقبال المضحين خلال أيام العيد
1000 ذبيحة الطاقة الاستيعابية لمقاصب دبي في الساعة
«جمعية صيادي أم القيوين» تعزز المخزون السمكي واستدامة المهنة
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
مقالات رئيسية
جيسون ويليك
كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست يركز على القانون والسياسة والسياسة الخارجية.
أرشيف الكاتب
كتاب آخرون
مقالات رئيسية
جيسون ويليك
مقالات رئيسية
ترافيس مير
مقالات رئيسية
إيوا كروكوفسكا
مقالات رئيسية
كارولين دي جريتي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©