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مارتن غريفيث
مارتن غريفيث
وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ
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