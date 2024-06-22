الأحد 23 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
د. خالد العبيدي*
د. خالد العبيدي
باحث في الطاقة المتجددة.
الأكثر قراءة للكاتب
تطبيق الاستدامة في المباني
د. خالد العبيدي  |   اليوم 23:44
أرشيف الكاتب
تطبيق الاستدامة في المباني
اليوم 23:44
المزيد من المقالات
كتاب آخرون
يوجد بروفايل
د. خالد العبيدي
مقالات رئيسية
مارتن غريفيث
مقالات رئيسية
جيسون ويليك
مقالات رئيسية
ترافيس مير
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©