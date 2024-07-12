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روري ستيوارت
روري ستيوارت
وزير سابق في الحكومة البريطانية
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الانتخابات البريطانية.. ليست انتصاراً للوسط
روري ستيوارت  |   اليوم 10:51
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الانتخابات البريطانية.. ليست انتصاراً للوسط
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