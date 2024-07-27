ستيفن ليزاك

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ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
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الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: لا أمان لأي مدني في غزة
الاقتصاد والهجرة غير الشرعية محور السباق نحو البيت الأبيض
«سنتكوم»: دمرنا منصات إطلاق مسيّرات حوثية
القوات الأميركية تنشئ مظلة جوية عقب الهجوم على «عين الأسد»
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تحقيقات فرنسية في الهجوم على شبكة السكك الحديدية
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أوباما يدعم هاريس لرئاسة أميركا
إسرائيل تسعى لإدخال تعديلات على خطة الهدنة في غزة
البحرية السنغالية تعترض 200 مهاجر غير نظامي
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7 محاور للمعايير الوطنية للرعاية الصحية المنزلية
«أبوظبي للدفاع المدني» تحث على تأمين المنازل قبل السفر
عمار النعيمي: المختبر المركزي ركيزة مهمة في التنمية المستدامة
منصور بن محمد: نواصل تحقيق الإنجازات في القطاع الرياضي
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نهيان بن مبارك يحضر أفراح المنصوري والعامري في العين
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باحث متخصص في قضايا المناخ بجامعتي كامبريدج وأكسفورد
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