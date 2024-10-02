إد كونواي*

الأربعاء 2 أكتوبر 2024
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إسرائيل تعلن بدء عملية برية «محدودة» بجنوب لبنان
«الأونروا»: 10 آلاف شخص في القطاع يحتاجون لإجلاء طبي
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ليبيا تستعد لاستئناف إنتاج النفط بعد انتهاء أزمة «المركزي»
العراق يدين الهجوم على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم
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محرر الاقتصاد والبيانات في «سكاي نيوز»
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