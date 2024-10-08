محمد علي الشرفا

الثلاثاء 8 أكتوبر 2024
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ترامب وهاريس يتبادلان الاتهامات بـ«عدم الكفاءة»
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إسبانيا: حل الدولتين الطريق الوحيد للسلام في الشرق الأوسط
الرئيس التونسي يتعهد بمواصلة مكافحة الفساد في ولايته الثانية
الصومال تبحث و«أيصوم» مساهمتها بتجهيز الجيش
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رئيس دائرة البلديات والنقل.
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