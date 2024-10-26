السبت 26 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
مقالات رئيسية
دارون أوغلو
دارون أوغلو
*أستاذ بمعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا، حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد 2024 مناصفة مع سايمون جونسون وجيمس روبنسون.
الأكثر قراءة للكاتب
الاقتصاد الأميركي ..استراتيجيات جديدة
دارون أوغلو  |   اليوم 23:29
أرشيف الكاتب
الاقتصاد الأميركي ..استراتيجيات جديدة
اليوم 23:29
المزيد من المقالات
كتاب آخرون
مقالات رئيسية
دارون أوغلو
مقالات رئيسية
إيريكا د. سميث
مقالات رئيسية
بول باتلر
مقالات رئيسية
بورتر فوكس
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©