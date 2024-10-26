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دارون أوغلو
*أستاذ بمعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا، حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد 2024 مناصفة مع سايمون جونسون وجيمس روبنسون.
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