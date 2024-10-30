الخميس 31 أكتوبر 2024
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هاريس وترامب متقاربان في «الولايات الحاسمة»
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الانتخابات الأميركية.. انتشال 475 بطاقة تالفة من صندوق اقتراع احترق
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ولي عهد عجمان يحضر أفراح اليبهوني والمنصوري في أبوظبي
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«قمة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر» تنطلق في أبوظبي 26 نوفمبر المقبل
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كاتب وأكاديمي أميركي
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