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د.عبدالحكيم الواعر
د.عبدالحكيم الواعر
المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لـ«الفاو» للشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
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«كوب 16» وبناء نظم غذائية قادرة على الصمود في الشرق الأوسط
د.عبدالحكيم الواعر  |   اليوم 12:06
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