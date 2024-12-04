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ريم الهاشمي ولورا فرجينتي
ريم الهاشمي ولورا فرجينتي
معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي* * وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة. لورا فرجينتي- الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية للتعليم
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