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أندرو تابلر
أندرو تابلر
مدير سابق لوحدة سوريا بمجلس الأمن القومي الأميركي، ومستشار للمندوب الخاص لسوريا بوزارة الخارجية الأميركية من 2020 إلى 2021.
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