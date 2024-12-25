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«ناسا» .. وتجربة الاقتراب من الشمس
توماس زوربوشن
رئيس العلوم في وكالة ناسا من عام 2016 إلى عام 2022.
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توماس زوربوشن  |   26 ديسمبر 2024
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«ناسا» .. وتجربة الاقتراب من الشمس
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