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«الأونروا»: حظر إسرائيل مساعدتنا للفلسطينيين اقترب
مطار دمشق يعلن استئناف الرحلات الدولية الثلاثاء
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الكاميرون: مقتل 5 جنود على أيدي مسلحين نيجيريين
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كاتب وصحافي أميركي
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