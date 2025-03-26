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براين جولدستون
براين جولدستون
مؤلف كتاب «لا مكان لنا: العمل والمشردون في أميركا»
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أميركا.. ومعضلة العمالة المشردة
براين جولدستون  |   27 مارس 2025
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أميركا.. ومعضلة العمالة المشردة
27 مارس 2025
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