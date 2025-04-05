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الجيش الإسرائيلي يوسع عمليته البرية شمال غزة
موسكو: حققنا تقدماً ملحوظاً مع واشنطن بشأن أوكرانيا
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ستيفاني نولين
صحفية كندية متخصصة في شؤون الصحة العامة.
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