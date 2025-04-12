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فيليب بامب
فيليب بامب
كاتب أميركي
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أميركا: الهجرة وتطور القوى العاملة
فيليب بامب  |   اليوم 22:41
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أميركا: الهجرة وتطور القوى العاملة
اليوم 22:41
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