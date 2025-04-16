الأربعاء 16 ابريل 2025
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رفض فلسطيني لمقترح إسرائيلي بشأن اتفاق غزة
روسيا: التوافق مع واشنطن على السلام بأوكرانيا ليس سهلاً
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«المجالس».. منصات حية لترسيخ منظومة القيم الإماراتية
«شجرة الحياة».. تبرز رحلة الإنسان من الطفولة إلى الشيخوخة
«صحة - أبوظبي»: شراكة استراتيجية واسعة لتطوير الطب الدقيق في الإمارة
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جيسون بي. هاوز
كبير موظفي إدارة الهجرة والجمارك سابقا، ومسؤول مكافحة الإرهاب في وزارة الأمن الداخلي.
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