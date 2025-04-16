كريستين هاربر

الخميس 17 ابريل 2025
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الإمارات.. دور فاعل لدعم آليات الحل السياسي في السودان
هزاع بن زايد «شخصية العام» بجائزة خليفة لنخيل التمر
المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية يوصي بتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك
«الوطني» يتبنى توصيات تعزيز دور الإعلام الحكومي
طلبة مدارس الإمارات الوطنية يزورون مدرسة «بريماكوف»
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد انطلاق مؤتمر «مقاصد القرآن الكريم»
%36 من إجمالي الحوادث المرورية بسبب «التشتت أثناء القيادة»
«أبوظبي العالمي» منصة رائدة للخبرات والابتكارات الصحية
«تريندز» يعقد في مقر «الشيوخ» الفرنسي مؤتمر «محاربة الإرهاب في حقبة الذكاء الاصطناعي»
«محمد بن راشد للإسكان» تطلق «كيف تبني مسكنك؟»
خبراء مشاركون في «أسبوع أبوظبي للصحة»: صياغة جديدة لمفاهيم مستقبل الرعاية الصحية العالمية
«الشؤون الإسلامية» تكرّم موظفيها ضمن فريق برنامج العلماء الضيوف
صقر غباش يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي
«المعاشات» تشارك في ندوة للضمان الاجتماعي بمسقط
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النائب العام للاتحاد يبحث مع المدعي العام لروسيا التعاون القضائي
«أسبوع أبوظبي العالمي للصحة» يكرّم الابتكارات الصحيّة
354 مستفيداً من عمليات نقل الأعضاء في الإمارات
خبراء: توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم البيئة
دائرة الصحة - أبوظبي و«أوليفر وايمان» تكشفان تقرير «علم الجينوم للحياة المديدة»
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صحفية أميركية.
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