الخميس 17 ابريل 2025
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غزة.. تحذيرات من «انهيار إنساني» بفعل سياسة الحصار
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الأمم المتحدة: العراق وصل إلى مرحلة لا يحتاج فيها مساعدة أممية
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الإمارات.. دور فاعل لدعم آليات الحل السياسي في السودان
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توماس بلاك
كاتب متخصص في قطاعي الصناعة والطيران الخاص.
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