الأحد 27 ابريل 2025
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مينا مسعود يسرد الحكاية العربية بعين عالمية في «أبوظبي للكتاب»
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«يونيفيل»: ننسق بشكل وثيق مع الجيش اللبناني
«الأونروا» تحذر مـن انتشار الأمراض جراء تراكم النفايات
مباحثات مكثفة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى
الصومال: بدء تسجيل الناخبين
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«التسجيل العقاري بالشارقة» تعقد ملتقاها السنوي وتكرم الشركاء
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منصور بن محمد يشهد «سباق الأمل» دعماً لـ«صندوق الطفل»
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اتجاهات عالمية
حمد الحوسني
باحث - رئيس قسم دراسات الإسلام السياسي مركز تريندز للبحوث والاستشارات.
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