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مايكل ماكنزي
مايكل ماكنزي
كاتب أميركي متخصص في الشؤون الاقتصادية.
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مايكل ماكنزي  |   اليوم 23:45
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سوق السندات ومخاوف عدم اليقين
اليوم 23:45
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