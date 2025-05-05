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في نهاية ولايته.. شولتس يؤكد استمرار دعم ألمانيا لأوكرانيا
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عبد المنعم سليمان
كاتب وصحفي سوداني، رئيس تحرير نشرة المرصد السوداني للسلام.
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