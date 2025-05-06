وليد نعمان

الثلاثاء 6 مايو 2025
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زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
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ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
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الإمارات تنتصر.. «العدل الدولية» تشطب القضية المرفوعة ضد الدولة
ممثلة الدولة أمام محكمة العدل الدولية لـ «الاتحاد»: القضية انتهت والإمارات تدعم السلام
سقوط مدوٍ لزيف «جماعة البرهان»
الإمارات تواصل حفر الآبار لتأمين احتياجات النازحين في غزة
«الجامعة العربية» تحذر من مخططات إسقاط مؤسسات ومرافق الدولة السودانية
غزة.. إطلاق حملة دولية للفت الأنظار إلى معاناة الأطفال
الوكالة الأوروبية للجوء: تغير جذري في مشهد طلبات اللجوء في أوروبا
الأمم المتحدة: 4.8 مليون نازح في اليمن
مباحثات لبنانية أممية لإنهاء احتلال إسرائيل لأراض لبنانية
الكرملين: لقاء ترامب وبوتين ضروري لكنه بحاجة إلى تحضيرات كثيرة
رئيس الدولة: مسيرتنا راسخة شامخة
رئيس الدولة لرجال القوات المسلحة: أنتم نموذج للولاء والتضحية
الإمارات تحتفي بالذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة
شرطة أبوظبي تطلع على ممارسات التدريب في الدوريات بأميركا
«إيدج» تعرض الحلول الدفاعية خلال معرض «FEINDEF 2025»
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي: يومٌ خالد من أيام الوطن الغالي
جامعة العين تنظم يوم التوظيف الصيدلي
عمار النعيمي: لحظة فارقة في مسيرتنا الوطنية
محمد الشرقي: حماية مُكتسَبات الاتحاد وصَون مسيرة النهضة
«أوقاف أبوظبي» تعزّز استراتيجيتها العالمية عبر شراكات في ألمانيا
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مدير الأبحاث في مركز صواب
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