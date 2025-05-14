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ديفيد إيه كيسلر
ديفيد إيه كيسلر
طبيب شغل منصب مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية خلال عهدي جورج بوش الأب وبيل كلينتون
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