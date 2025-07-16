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تيم بالمر
تيم بالمر
مخطط عمراني ومؤلف كتاب «البحث عن أرض أعلى: الحل الطبيعي لأزمة الفيضانات العاجلة»
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الفيضانات قادمة.. لكن الكارثة ليست حتمية
تيم بالمر  |   17 يوليو 2025
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الفيضانات قادمة.. لكن الكارثة ليست حتمية
17 يوليو 2025
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