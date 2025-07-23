الخميس 24 يوليو 2025
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بيتر دي مينوكال
عالم جيولوجيا بحرية ورئيس ومدير مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات.
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