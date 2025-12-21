الإثنين 22 ديسمبر 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
مسؤولة دولية لـ«الاتحاد»: نساء وأطفال السودان يواجهون العنف والجوع يومياً
المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: غالبية مستشفيات غزة خارج الخدمة
«تفاهمات واعدة» بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
«الأغذية العالمي»: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية
إسرائيل توافق على 19 مستوطنة جديدة بالضفة
وفاة 5 بانهيار منزل بمدينة غزة
الأمم المتحدة تهدد بوقف العمل الإنساني بمناطق الحوثي
«الصحة الفلسطينية» تحذر من تدهور خطير بالأرصدة الدوائية
مفوضية اللاجئين تتوقع عودة مليون سوري عام 2026
حمدان بن محمد: دبي مستمرة في توفير البيئة المحفزة للابتكار
سلطان بن أحمد يفتتح النسخة الـ5 من مهرجان فعاليات الشارقة
«شرطة أبوظبي» تحذر من الاختناق أو الحرائق عند استخدام الفحم وأجهزة التدفئة
قرية ليوا.. منصة للاحتفاء بـ «الفنون الشعبية»
67 متسابقاً يخوضون «الاستعراض الرملي»
763 مستفيداً يشهدون «غراس الشتاء» في دبي
«رواد التمكين» في جلسة شبابية بالشارقة
«تريندز» و«بحر الثقافة» يجددان اتفاقية شراكة
«طرق دبي» تفتتح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري
صيانة لأصول التجميل الطبيعي تعزز المشهد الحضري في أبوظبي
«مرافقنا رياضية» تعزز نمط الحياة الصحي بأبوظبي
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
اتجاهات عالمية
عيسى علي المناعي
باحث متخصص في الذكاء الاصطناعي مركز تريندز للبحوث والاستشارات.
الأكثر قراءة للكاتب
حوكمة الذكاء الاصطناعي ضرورة وليست اختياراً
عيسى علي المناعي
|
اليوم 23:00
أرشيف الكاتب
حوكمة الذكاء الاصطناعي ضرورة وليست اختياراً
اليوم 23:00
المزيد من المقالات
لا يوجد المزيد
كتاب آخرون
مقالات رئيسية
جوستين فوكس
اتجاهات عالمية
عيسى علي المناعي
مقالات رئيسية
عبدالله إلهامي
مقالات رئيسية
خليفة خالد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©