الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
مقالات رئيسية
ديفيد ج. فيكتور
ديفيد ج. فيكتور
أستاذ الابتكار والسياسة العامة في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، ومؤلف كتاب "إصلاح المناخ: استراتيجيات لعالم غير مستقر".
الأكثر قراءة للكاتب
المناخ .. الواقعية بدلاً من الشعارات
ديفيد ج. فيكتور  |   اليوم 23:15
أرشيف الكاتب
المناخ .. الواقعية بدلاً من الشعارات
اليوم 23:15
المزيد من المقالات
كتاب آخرون
مقالات رئيسية
جوستين فوكس
مقالات رئيسية
ديفيد ج. فيكتور
مقالات رئيسية
ديفيد ديستينو
مقالات رئيسية
ميشيل كوتل
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©