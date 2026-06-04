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رنا حنا
رنا حنا
كاتبة لبنانية ومؤلفة رواية «طيور في المطر» التي تدور أحداثها خلال حرب 2006
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رنا حنا  |   3 يونيو 2026
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لبنان: هُدنٌ تمهّد للحرب التالية!
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