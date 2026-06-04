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مايكل أورايلي
مايكل أورايلي
مفوض سابق في لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية.
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مايكل أورايلي  |   اليوم 23:40
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