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كين جيراردين
كين جيراردين
زميل بمعهد مانهاتن، مُتخصص في قضايا المالية وسياسات النقل.
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كين جيراردين  |   8 يونيو 2026
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سكك حديثة وقانون عمره قرن!
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