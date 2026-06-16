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بحضور خالد بن زايد.. جائزة أبوظبي للتميُّز في دمج أصحاب الهمم – دمج تكرّم الفائزين بدورتها الأولى
على هامش قمة مجموعة السبع.. رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية
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ترامب يعلن عن بدء خروج سفن النفط من مضيق هرمز
قتلى بهجمات روسية وأوكرانيا تستهدف شبه جزيرة القرم
لبنان: ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة لوقف التصعيد
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مجلس إدارة «تريندز» يُطلق استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي
شراكة بين جامعة زايد و«زايد للتعليم»
%95 من فرص التوظيف الجديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي
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30 مبادرة نفذتها «الإمارات لرعاية وبر الوالدين» لترسيخ العطاء في المجتمع
«أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة» 8 ديسمبر المقبل
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آرون كارول
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنظمة «أكاديمي هيلث» الأميركية غير الربحية
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