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فاطمة الرميثي
فاطمة الرميثي
باحثة- مركز تريندز للبحوث والاستشارات.
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عودة الخرائط إلى مائدة القرار
فاطمة الرميثي  |   21 يونيو 2026
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عودة الخرائط إلى مائدة القرار
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