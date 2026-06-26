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سوزان ماير
سوزان ماير
أستاذة السياسات العامة في كلية هاريس للسياسات العامة بجامعة شيكاغو
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سوزان ماير  |   27 يونيو 2026
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حظر الهواتف بالمدارس ومستويات التحصيل
27 يونيو 2026
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