جونزالو شوارتز

الجمعة 3 يوليو 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
باكستان: حققنا تقدماً خلال المفاوضات الإيرانية الأميركية في الدوحة
تحذيرات من كارثة إنسانية وصحية وشيكة في غزة
الكرملين: روسيا ستواصل زيادة الضغط على أوكرانيا
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 22.5% من الأراضي الزراعية تضررت بسبب الحرب
«أطباء بلا حدود» تحذر من كارثة إنسانية بمخيم للاجئين في القضارف السودانية
الجيش الإسرائيلي يفجر عدة منازل في جنوب لبنان
أمين عام لجنة تفكيك نظام «الجماعة» لـ«الاتحاد»: مساعٍ لتفكيك سيطرة «الإخوان» على مؤسسات الدولة في السودان
الإمارات تجدد موقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق
«مهرجان الشيخ زايد الصيفي».. رؤية وطنية لدعم ابتكارات النشء
اليوم.. ختام امتحانات نهاية العام لطلبة الثاني عشر
الإمارات ترسّخ نموذجاً عالمياً للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية
سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى أمير دولة قطر
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد إطلاق مكتبة الفيديو الرقمية.. ويؤكد: الإعلام المهني يرسخ الهوية الوطنية
خليفة بن طحنون يحضر حفل زفاف راشد سعيد بن غليطة الغفلي
أعضاء «الوطني الاتحادي»: رؤية الإمارات للمسؤولية المجتمعية تعزّز صناعة الأثر الإيجابي وتدعم التنمية المستدامة
«الدراسات الاجتماعية» تسعد الطلبة
أبوظبي تجنّبت استخدام نحو 500 مليون كيس بلاستيكي
«خيرية الشارقة» تعزز مساهمتها في برنامج «خطوة أمل» لدعم مصابي غزة
وزارة الدفاع توقِّع شراكة استراتيجية مع «إيدج»
رئيس كازاخستان يمنح وسام الصداقة للرئيس التنفيذي لـ«موانئ أبوظبي»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
مقالات رئيسية
جونزالو شوارتز
الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد آرتشبريدج، وهو مركز أبحاث أميركي مستقل للسياسات العامة.
أرشيف الكاتب
كتاب آخرون
مقالات رئيسية
جوستين فوكس
مقالات رئيسية
جونزالو شوارتز
مقالات رئيسية
ديفيد بترايوس
مقالات رئيسية
ماريان دا سيلفا بارا
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©